Los salarios registrados aumentaron 1,9% en septiembre y empataron con la inflación

Los salarios del sector registrado aumentaron 1,9% en septiembre, empatando con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en ese mismo mes.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la variación interanual los salarios registrados crecieron 31,2%, por lo que culminaron por debajo de la inflación en ese mismo período (33,4%).

En tanto, en el acumulado del año el incremento fue del 23,8%, terminando levemente por encima del costo de vida en el período enero-septiembre (23,6%). Frente a agosto, hubo una desaceleración de 0,9 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 2,8% a 1,9%.

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"Los trabajadores registrados sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal", comentó Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el último dato del INDEC y sumó a su análisis las variaciones de las jubilaciones y el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

"Las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en tanto el monto de la AUH se incrementó 109,4% en el mismo período", dijo en sus redes sociales.

Índice general

De acuerdo con el índice de salarios del INDEC, el promedio general registró una variación del 1,3% en septiembre, lo que representa una pérdida de 0,6 p.p. frente a la inflación de ese mismo mes (1,9%). Aumentó 34,3% interanual (por encima del IPC) y el indicador acumula una suba del 26,7% en el año.

Así, el índice de salarios cortó con la tendencia alcista anotada hace cinco meses, por lo que, en términos generales, los salarios perdieron poder de compra real.

"La caída la provocó el empleo no registrado, cuyo ajuste negativo arrastró el índice general. La lectura interanual muestra que los salarios apenas superan a la inflación (34,3% contra 33,4%), pero esa ventaja descansa casi por completo en el segmento informal, que muestra la mayor variación", agregó Amerio.

Desempeño por sector

De acuerdo con los distintos grupos, dos de los tres sectores perdieron ante la inflación del noveno mes.

El salario privado registrado fue el único que se mantuvo a la par del IPC; en cambio, el salario del sector público creció 1,8% (0,1 p.p. por debajo), mientras que el del sector privado no registrado tuvo una caída de 0,8% (1,1 p.p. por debajo).

En cuanto a los sectores público nacional y público provincial, los resultados fueron variados: el primero aumentó 3,5% y 29% interanual; el segundo subió 1,3% y 30,2% interanual.

Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 24,6% para el público nacional y de 24,8% para el público provincial.

"La aceleración inflacionaria de octubre (2,2%), impulsada por las tarifas de gas, complica este escenario. Si los ajustes salariales no la acompañan, esa ganancia podría erosionarse", cerró el economista. (NA)