Milei conversó con el nuevo presidente de Paraguay: “Tiene un socio, un aliado y un amigo"

El presidente argentino, Javier Milei, se comunicó este viernes con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana y le manifestó "todo el apoyo y afecto de la Argentina en esta nueva etapa".

"Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay", comunicó el jefe de Estado en su cuenta de la red social X. Alliana asumió al frente de Paraguay el pasado 6 de noviembre luego de que Santiago Peña fuera destituído mediante un juicio político debido al escádalo de Ueno Bank.

"Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", indicó.

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Luego destacó: "La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad".

Por lo tanto, "reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos".

"Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", finalizó.

Alliana también resaltó el diálogo con el mandatario argentino. "Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay", expresó.

Y agregó: "Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso".

En ese sentido, señaló: "Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina".

"Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos", cerró.

Alliana era el vicepresidente del país vecino hasta la reciente caída del mandatario Santiago Peña, uno de los mayores aliados de Milei en la región, que se produjo a raíz del descalabro del Ueno Bank que dejó un tendal de millones de ahorristas sin poder acceder a su dinero en medio de manejos irregulares. (NA)