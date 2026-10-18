“Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos", aseguró Santilli

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que “con o sin PASO, (Javier) Milei vuelve a ganar” y remarcó que si esta semana hubiera elecciones la gente lo volvería a votar: "Hoy gana de nuevo", agregó.

"Dijeron que no iba a poder gobernar y pudo. Dijeron que no iba a salir la Ley Bases y salió como salieron todas. Y la reforma electoral va a salir y los gobernadores la van a apoyaer porque ven lo que piden la socialedad", aseguró en LN+

“Si este domingo hay elecciones, Milei les gana a todos. Les gana a todos. Les vuelve a ganar”, afirmó Santilli durante una entrevista en la que también analizó la situación del peronismo, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y defendió las políticas de la administración libertaria.

Al referirse a la discusión sobre las primarias, el funcionario insistió en que el oficialismo no condiciona sus expectativas electorales a una eventual modificación del sistema.

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“Con PASO, sin PASO, va a ganar. Si fuera este domingo a elecciones, va a volver a ganar las elecciones”, sostuvo.

Santilli aseguró que la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo simplificar el calendario electoral y reducir el gasto público.

“La reforma electoral no es una reforma para eliminar las PASO. La reforma electoral es una reforma para los ciudadanos”, explicó.

En ese sentido, argumentó que los argentinos no quieren concurrir a las urnas “seis veces en un año” ni que se gasten “200 millones de dólares para una PASO”.

El jefe de Gabinete recordó que Milei había planteado la eliminación de las primarias antes de llegar a la Presidencia y destacó la implementación de la boleta única como uno de los compromisos cumplidos por el Gobierno.

Además, manifestó su confianza en que el oficialismo reunirá los apoyos legislativos necesarios para avanzar con los cambios. “La reforma electoral va a salir”, aseguró, y reiteró que también avanzará la eliminación o suspensión de las PASO.

Durante la entrevista, Santilli también se refirió a la interna del justicialismo y puso en duda que las diferencias entre sus principales dirigentes se mantengan cuando llegue el momento de definir las candidaturas.

“Yo no me creo que van a estar separados. Yo creo que cuando llegue el momento final van a estar juntos”, sostuvo.

El funcionario cuestionó especialmente a Kicillof, después de que el gobernador afirmara durante un acto por el 17 de octubre que el peronismo volverá a gobernar la Argentina.

“Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia”, respondió Santilli.

En ese marco, criticó la situación de la seguridad bonaerense, la falta de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las políticas provinciales destinadas a promover las inversiones.

“No modernizó la provincia, no cuidó a los bonaerenses”, afirmó.

También explicó por qué considera que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de un triunfo presidencial de Kicillof en 2027.

Para fundamentar su posición, mencionó las políticas de seguridad implementadas en Rosario, las discusiones sobre coparticipación y las oportunidades de inversión en provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Catamarca.

En otro tramo de la entrevista, Santilli reclamó sanciones para quienes protagonizaron incidentes durante una reciente movilización. “Esos tipos que están rompiendo adoquines y poniéndolos en baldes tienen que estar presos”, expresó.

El jefe de Gabinete consideró que quienes ocasionan destrozos deben enfrentar consecuencias penales o económicas. “O lo pagás yendo preso o lo pagás haciéndote cargo y pagando, porque las imágenes están”, advirtió.

Finalmente, defendió la gestión económica del presidente Milei y sostuvo que la discusión pública pasó de centrarse en la inflación, los piquetes y la inseguridad a debatir la velocidad del crecimiento económico.

“Hoy estamos discutiendo velocidad de cambio económico”, concluyó. (NA)