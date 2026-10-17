Axel Kicillof en el Día de la Lealtad: “El peronismo va a volver a gobernar la Argentina”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un masivo acto por el Día de la Lealtad donde aseguró de forma contundente que "el peronismo va a volver a gobernar la Argentina".

Ante una multitud de militantes y dirigentes, el mandatario provincial llamó a reorganizar el movimiento para construir una alternativa política capaz de revertir el rumbo impuesto por la administración nacional de Javier Milei.

Al comenzar su alocución, Kicillof reivindicó los cimientos históricos del movimiento obrero fundado el 17 de octubre de 1945. "81 años después de ese histórico 17 de octubre, seguimos conmemorando que se produjo en nuestro país una gesta histórica, que cambió para siempre la Argentina: le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos", rememoró.

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El gobernador enfatizó el impacto cultural del Justicialismo al señalar que "hubo una revolución económica, política y social, pero también una revolución de las conciencias" bajo la premisa de que "nadie se arrodilla ante los poderosos".

Inmediatamente, trazó un duro paralelismo con la coyuntura actual y cuestionó severamente el alineamiento internacional del Gobierno nacional: "Decía Perón que si nuestros adversarios se ponen en frente de nuestras banderas, se van a encontrar con un pueblo que lucha y resiste. La Argentina no puede recibir órdenes de otro país: no podemos tener en vez de presidente a un che, pibe de los mandados del presidente de los Estados Unidos".

Frente a este escenario, definió el rol de la militancia: "Por eso hoy la lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna", sentenció y agregó que la obligación actual es "actualizar la doctrina y estar a la altura de los tiempos".

Unidad interna y el objetivo del regreso al poder

En un mensaje con fuerte lectura interna de cara a la reorganización del Partido Justicialista, el gobernador bonaerense pidió concentrar los esfuerzos en la oposición real y dejar de lado las disputas domésticas. "Tenemos un adversario poderoso, con recursos internacionales, que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta. Ante eso vengo a recordar una de las 20 verdades del peronismo: el adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista", remarcó.

Para cerrar, Kicillof asumió un rol central en la escena nacional y ratificó su compromiso personal de liderar la reconstrucción del espacio hacia las urnas: "Lo dije el otro día y lo digo hoy: cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país. Al peronismo no hay desafío que le quede grande. El peronismo va a volver a gobernar la Argentina: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos". (N/A)