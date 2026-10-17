“Lo único que crece en la Argentina es el cuentapropismo informal”

La informalidad es la más alta de los últimos años (Foto N/A)

El empleo independiente informal es el único que crece en Argentina, advirtió el economista Jorge Colina tras analizar la profunda crisis estructural que atraviesa el mercado laboral en el país.

El presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) trazó un crudo diagnóstico sobre la pérdida del empleo de calidad, la informalidad y la enorme brecha que separa a la Argentina de las economías más desarrolladas del mundo.

El especialista remarcó que las dinámicas de contratación tradicionales se pierden cada vez más y dan paso a una precarización cada vez más extendida. Con respecto a esta tendencia, Colina explicó que "lo único que está creciendo es cuentapropismo informal. La mayoría es un trabajo independiente informal, porque ni siquiera se inscriben en el monotributo, aún cuando es algo muy simple de inscribirse y barato".

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Asimismo, el profesional de la economía comparó la composición de la fuerza laboral argentina con los estándares internacionales, lo que deja en evidencia el retroceso del modelo asalariado formal en el plano local.

"Los países avanzados como Estados Unidos o en Europa, los asalariados formales son mayoritarios y están cerca de un 90%. En la Argentina tenemos la mitad de la gente asalariada, registrada. Y en el otro 50% que es la informalidad, un 25% es un asalariado en negro y el otro 25 es cuentapropista", concluyó el titular de IDESA, exponiendo que la mitad de los trabajadores del país opera actualmente fuera del sistema de seguridad social.