Día de la Lealtad: el PJ comparó la situación de Cristina con la proscripción de Perón

El Partido Justicialista comparó hoy la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a "luchar y construir las condiciones políticas necesarias" para lograr su libertad.

En un comunicado por el Día de la Lealtad, el PJ recordó el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, y sostuvo que "ese día nació el peronismo".

El texto partidario afirmó que "hoy la historia vuelve a interpelarnos" y planteó que Fernández de Kirchner se encuentra "detenida en San José 1111", con un régimen de visitas restringido.

Además, el PJ cuestionó la condena contra la exmandataria, a la que definió como "sin pruebas", y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es "el verdadero objetivo de la persecución".

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"No se trata de justicia: se trata de proscripción", señaló el comunicado, que acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir "a la dirigente política más importante de la oposición".

En ese marco, llamó a su militancia, sus organizaciones, los trabajadores y "todos los sectores democráticos del país" a asumir una "responsabilidad histórica" para reclamar la libertad de Cristina y el fin de su proscripción. (NA)