Milei conversó con Marco Rubio y “reafirmaron la solidez” del vínculo entre Argentina y EE.UU.

El presidente Javier Milei conversó este viernes con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a pocas horas de haber estado de visita en Washington.

"El secretario de Estado Marco Rubio conversó hoy con el presidente argentino, Javier Milei", comunicó la cartera estadounidense mediante un texto publicado en redes sociales en el que destacó que "ambos líderes reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina".

Durante la charla, se "analizaron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo nuestro hemisferio".

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Para concluir, remarcó que "el secretario y el presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino".

El asesor presidencial Santiago Caputo republicó el comunicado en su cuenta de X junto con las banderas de ambos países y la consigna TMAP que significa: todo marcha acorde al plan.

La conversación se dio en la previa a la llegada de dos altos funcionarios del gobierno de Donald Trump a nuestro país. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. (NA)