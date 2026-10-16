La inflación mayorista fue de 3,2% en septiembre y acumuló una suba de 29,2% en doce meses
La variación de los precios mayoristas subió 1,1 p.p. respecto de agosto y quedó, a su vez, por encima de la inflación minorista.
La inflación mayorista de septiembre se aceleró al 3,2% y arrojó una variación de 29,2% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El nuevo aumento estuvo influenciado por el incremento del 3,4% en los “Productos nacionales” y del 0,4% en los “Productos importados”.
De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó su tercer nivel más alto de 2026, quedando detrás de marzo (3,4%) y mayo (2,5%). (NA)