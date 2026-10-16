Trasladaron a más del 93% de los presos desde Devoto a Marcos Paz

El Servicio Penitenciario Federal ya trasladó más del 93% de los presos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz y el operativo avanza hacia la desocupación definitiva de la prisión ubicada en pleno corazón del barrio porteño.

En la quinta jornada, se derivaron otros 207 internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, por lo que ya son 1.400 los internos que se encuentran alojados.

“En menos de una semana, con nuestras cinco Fuerzas Federales trabajando juntas bajo un Comando Unificado y con el máximo control. Seguimos”, expresó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

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Desde las redes sociales del Ministerio de Seguridad Nacional también se expresaron ante el logro conseguido: “Un operativo histórico que llevamos adelante con planificación, coordinación de las Fuerzas Federales y estrictas medidas de seguridad, como parte del proceso de reorganización de la infraestructura penitenciaria federal. En nuestras cárceles federales, Ley y Orden”.

La nueva prisión fue levantada sobre un terreno de 80 hectáreas, cuyo complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos.

Una vez que concluya el traslado, se llevará a Marcos Paz a otros 350 internos que están detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. (NA)