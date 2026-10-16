Para Santilli, los gobernadores deberían estar “preocupados” por un eventual regreso del kirchnerismo

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que los gobernadores deberían estar "preocupados" por un eventual regreso del kirchnerismo. Lo dijo en medio de las tensiones entre el Gobierno y los mandatarios provinciales por la eliminación de las PASO.

"Yo creo que los que tendrían que estar preocupados son gobernadores. Imaginemos que gana Kicillof. Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, le saca la coparticipación a la Ciudad. Imaginate en el Sur: otra vez avanzan las tomas de tierras, se ocupan campos y cortan rutas. Imaginate lo que viene diciendo el kirchnerismo, que va a revisar en el RIGI. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?", dijo Santilli.

En esa línea, el funcionario nacional siguió: "¿Que va a pensar Córdoba si le vuelven con la 125? ¿Qué va a pensar el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo con la discusión del narcotráfico?".

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Santilli se encuentra en plena negociación con los gobernadores para avanzar en la reforma política que pretende el gobierno del presidente Javier Milei, pero que se encuentra estancada la discusión desde hace meses.

La razón del estancamiento en la discusión radica en el punto central del proyecto que es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), algo resistido por sectores de la Unión Cívica Radical, PRO y también otros gobernadores que suelen jugar en línea con los intereses de la Casa Rosada. (N/A)