En el cierre de su visita a EE. UU., Milei prometió "tolerancia cero" contra el antisemitismo

El presidente Javier Milei cerró su visita a Estados Unidos con un acto contra el antisemitismo y en recuerdo del Holocausto, realizado en la Embajada argentina en Washington.

Durante su discurso, prometió “tolerancia cero” frente al odio y sostuvo que el país no permanecerá indiferente ante las amenazas contra la comunidad judía.

“Vivimos una ola renovada de antisemitismo, que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel”, afirmó el mandatario durante la ceremonia.

“No vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror”, expresó Milei. Y agregó: “Mientras sea presidente de la Nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo”.

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El encuentro se realizó en el marco de la presidencia temporal argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), con la participación de funcionarios, diplomáticos y representantes internacionales.

Luego de la actividad titulada “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, el Presidente partió de regreso y llegará a Buenos Aires a las 8.30.

Antes del acto, Milei mantuvo un encuentro con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, en la sede diplomática argentina. Durante la reunión conversaron sobre la relación bilateral, las oportunidades de cooperación en el sector energético y la lucha contra el antisemitismo.

Wright participó también de la ceremonia y elogió la orientación del Gobierno argentino. “Argentina marca el ejemplo en el hemisferio sur del mundo latinoamericano”, señaló, en referencia a los valores de democracia, libertad y mercado libre.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, afirmó que el país se convirtió en una de las voces internacionales más contundentes contra el antisemitismo.

Por su parte, el empresario Marcelo Mindlin, presidente de la IHRA, convocó a más países de la región a sumarse a los esfuerzos internacionales de educación y preservación de la memoria del Holocausto. (Ambito)