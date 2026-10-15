Ley de Salud Mental: se avanzó en el Senado con las internaciones involuntarias

El Senado avanzó con la firma de un dictamen sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones "involuntarias", elimina a los manicomios e incorpora a las adicciones como enfermedades mentales.

La Libertad Avanza quiere tratarlo la próxima semana en una sesión, pero le faltaba una sola firma para obtener el dictamen de las comisiones de Salud y de Legislación General,que fue consensuado entre el oficialismo, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones, y Moveré Santa Cruz,

El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en la esa iniciativa que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminacion de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratará por ludopatia.

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En este contexto, el senador justicialista Jorge Capitanich planteó postergar el debate para analizar los cambios que propone la LLA a la iniciativa del Gobierno ya que esta iniciativa "requiere un amplísimo consenso de los gobernadores y los ministros de Salud de cada área, de la capacidad de financiamiento y también remarcar el nivel de asignación de recursos humanos, para una problemática compleja".

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, dijo que ya se hicieron esos cambios y se está reformando "un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones, con situaciones de riesgo para ellas o terceras personas, con casos claros y resonantes".

Otra de las modificaciones destacadas de la ley señala que ante una "internación involuntaria", un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla y que se habilita a poder realizar teleconsultas con un psiquiatra. (NA)