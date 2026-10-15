Una tarde de concientización y encuentro: el Municipio realizará un festival por el Día de la Salud Mental

En el marco del Día de la Salud Mental, y bajo la línea de trabajo que el Municipio viene implementando a través de su programa "Hablemos", este sábado se llevará a cabo un festival de Salud Mental abierto a toda la comunidad.

Respondiendo al slogan mundial de esta edición "Voces reales, cambio real", el encuentro tendrá como protagonista a las personas reales: usuarios, familiares, acompañantes, y todos quienes estén vinculados con ellos y con los dispositivos de atención.

De 16 a 19 en la Plaza Rivadavia, habrá stands informativos, feria de emprendedores, talleres, música en vivo de la mano de la banda de cumbia "Tercera generación", y presentaciones de murga, baile y teatro, para compartir una tarde concientización y encuentro.

Además, durante la jornada habrá una intervención de radio abierta, que estará organizada en cuatro bloques de intercambio y charla.

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La jornada contará con la participación de dispositivos que trabajan en coordinación con el Departamento de Salud Mental del Muncipio: CAACs; Hogares de cristo; Ni un pibe menos por la droga; Vientos de libertad; dispositivos provinciales; Centros Comunitarios, Hospital de Día; Grupos de familiares y de juventudes (como La Juntada de Cerri, La Buena Noticia, Mi Mundo); Red de Vidas, la Mesa de Salud Mental del HCD y la MAPS; Enviones, entre otros organismos.

La importancia de darle lugar a la Salud Mental

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre, desde 1992. Busca visibilizar los problemas de salud mental y concientizar sobre su relevancia en la vida diaria. Pretende derribar prejuicios, mitos y la discriminación.

El Municipio de Bahía Blanca mantiene un compromiso permanente con esta lucha. A través de su Programa Integral de Salud Mental "Hablemos", creado en 2024, fomenta el acceso al cuidado desde una perspectiva comunitaria, territorial e intersectorial.

Una política pública de salud mental que despliega equipos territoriales en barrios, dispositivos de atención, acompañamiento comunitario en clubes e instituciones con charlas y encuentros, y la creación y puesta en funcionamiento en articulación con la Provincia de Buenos Aires, de la primera Unidad Residencial para el Abordaje de Consumos Problemáticos.

Por ayuda, acercarse al Centro de Salud o Unidad Sanitaria más cercana o contactar al Departamento de Salud Mental (Zelarrayán 850, 291-426-1642)