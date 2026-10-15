Marcha Universitaria: incidentes entre los manifestantes y la Policía, con piedras, gases y camiones hidrantes

La quinta Marcha Federal Universitaria se llevaba a cabo sin inconvenientes en las inmediaciones del Congreso cuando un grupo de encapuchados comenzó a arrojar cascotes contra las fuerzas de seguridad, que respondieron arrojando gases lacrimógenos y agua desde los carros hidrantes.

Pasadas las 15.40 comenzaron a verse las primeras corridas sobre la avenida Entre Ríos. Un grupo de personas encapuchadas, con el rostro cubierto, rompían un banco de cemento para arrojar los cascotes del otro lado del vallado que separa la plaza del edificio del Congreso.

Minutos después, efectivos de las fuerzas de seguridad arrojaron gases lacrimógenos para intentar contener la situación.

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Le siguieron disturbios en distintas partes de la avenida Rivadavia, donde se alojaban las columnas de manifestantes.

La Gendarmería respondía con carros hidrantes para intentar alejar a las personas de la valla que impedía el acceso al Congreso.

En medio del enfrentamiento, también intervino la policía motorizada, mientras los gendarmes sostenían las vallas para evitar el paso de los manifestantes.

Casi después de una hora, un grupo comenzó a lanzar pirotecnia en dirección al Congreso. La mayoría de las columnas universitarias se alejaron de la zona de la plaza una vez que terminó el acto central, minutos antes de las 17.

“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en X.

“Buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, remarcó la funcionaria. (NA, TN y Clarín)