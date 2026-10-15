Javier Milei: “Tenemos confianza en que vamos a ratificar este rumbo en las urnas”

El presidente Javier Milei destacó el programa económico y vaticinó que su gestión se reelegirá en las elecciones presidenciales de 2027, durante su discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

En el marco de un nuevo viaje a Estados Unidos, el mandatario expresó: "Lo que pasa que la Argentina todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina. Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Porque el 70 % de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás".

“Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”, completó además.

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Por su parte, el mandatario destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, según sus cálculos en seis meses, y planteó que logró reduir la inflación. "Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación", sostuvo.

"En 30 meses estamos reparando los daños de 100 años y eso sí entra en la categoría de un milgaro", subrayó, lo que despertó el aplauso de los presentes. (NA)

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