“Moriremos con las botas puestas”: la oposición se ve sin chances de abrir la sesión para derribar el DNU 70

Sin abrigar grandes expectativas, a sabiendas de que no dan las cuentas, la oposición intentará este jueves juntar quórum en el recinto de la Cámara de Diputados para abrir la sesión especial convocada a los efectos de voltear el DNU 70 y votar los proyectos de emergencia en discapacidad y alivio de la morosidad familiar.

La convocatoria a la sesión, prevista para las 14 hs, se pinchó en la última semana por tres factores concurrentes: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a ex combatientes de Malvinas), la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que interesa a la oposición dialoguista como discapacidad y endeudamiento.

El giro pragmático del Gobierno, que a fines del 2023 derogó la ley de Tierras, obedece al temor de que la oposición junte fuerzas en el recinto para tirar abajo el DNU 70/23 completo.

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Si ese curso de acción opositor prosperase, no solamente se caería la derogación de la Ley de Tierras sino también la de la ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento, se desmoronaría la política de cielos abiertos, se revertiría la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales, y volvería el control de precios a las empresas de medicina prepaga.

Por eso celebró el salvataje de la Corte y coronó la tarea con un dictamen que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 a través de una ley que estaba cajoneada desde hace más de dos meses, cuando obtuvo media sanción en el Senado.

Ante este panorama, la oposición quedó contra las cuerdas. Al momento solo puede garantizar la presencia de los diputados que firmaron el pedido de sesión, a saber: los representantes de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, de un sector mayoritario de Provincias Unidas, los misioneros de Argentina Federal, algún salteño como Bernardo Biella, los puntanos de Primero San Luis, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

"Estamos en 120, 123. Si tenemos que morir con las botas puestas, lo vamos a hacer, y que queden expuestos los que quieren que siga el DNU 70. Les aviso a todos ellos que la Justicia no decidió la cuestión de fondo sobre la ley de Tierras", advirtió un diputado nacional de Unión por la Patria.