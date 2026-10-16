Milei finalizó su viaje en Estados Unidos y se prepara para su visita a España

El presidente Javier Milei finalizó su visita a los Estados Unidos, donde recibió el premio al campeón mundial de la libre empresa otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, participó de la actividad en honor a la presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (IHRA), y ya prepara sus próximos viajes para la semana entrante.

El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller, Pablo Quirno, durante toda su estadía en el país norteamericano.

Una vez en el país, el mandatario estará en Neuquén el próximo lunes 19 de octubre, en lo que será su segunda visita a la provincia. En esta oportunidad encabezará la jornada inaugural de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la cumbre de negocios más importante de la industria energética de la región.

El jefe de Estado llegará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde lo esperará el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales empresas petroleras que formarán parte del evento.

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Luego, seguirá su recorrido y llegará a Catamarca el 29 de octubre para analizar proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En lo que respecta a la agenda internacional, Milei viajará a España el próximo 20 de octubre en el marco de la previa de las elecciones presidenciales anticipadas, en las que apoyará a las agrupaciones de derecha.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, quien formará parte de la comitiva que acompañará al libertario en el país europeo, adelantó que estarán en el país europeo, antes de los comicios del mes próximo: "Es un viaje que también tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles los vamos a informar."

Milei en Washington

Durante su estadía de 36 horas en Washington, Milei recibió la distinción de campeón mundial de la libre empresa otorgada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario argentino se mostró junto a Eduardo Bolsonaro en el marco de la Gala del Mes de la Herencia Hispana en Washington y ratificó así una vez más su respaldo a Flavio Bolsonaro, que se disputará la presidencia de Brasil en un balotaje contra Lula Inácio Da Silva el próximo domingo 25 de octubre.

Además, Milei fue parte del evento en honor a la presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto (IHRA), donde lo recibieron el embajador argentino, Alec Oxenford, el titular de la IHRA, Marcelo Mindlin; el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright; y el enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo, el rabino Yehuda Kaploun. A su vez, en la actividad se inauguró la muestra digital Argentina y el Holocausto, en coordinación con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La agenda internacional de Javier Milei

Tras su paso por suelo norteamericano, el Presidente regresará brevemente al país para luego volar a Europa el 19 de octubre, donde participará el 21 en una conferencia en Madrid junto al economista Jesús Huerta de Soto, en medio del convulsionado escenario político español tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. (NA)