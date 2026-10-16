Guiño a las provincias: Santilli llamó a acordar con los gobernadores para destrabar reformas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió acuerdos políticos con los gobernadores para impulsar las reformas estructurales del Gobierno nacional. Fue durante su exposición en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Allí, el funcionario nacional remarcó que resulta indispensable articular una hoja de ruta compartida con los mandatarios provinciales para consolidar el rumbo económico.

El ex referente del PRO destacó que existen proyectos por un total de US$208.000 millones presentados en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), detallando que una porción significativa ya cuenta con la aprobación correspondiente.

En el plano de la conectividad, el ministro planteó la urgencia de ampliar la infraestructura vial y ferroviaria en el país.

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Al respecto, enumeró la necesidad de intervenir sobre corredores estratégicos como las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de optimizar el funcionamiento del sistema ferroviario como el Belgrano Cargas para facilitar el transporte de la producción hacia los puertos.

Asimismo, el jefe de Gabinete apuntó contra la política tributaria de la administración bonaerense.

Cuestionó a Axel Kicillof por la elevada presión fiscal en la provincia de Buenos Aires y por la decisión de no adherir al RIGI, al sostener que "estas medidas representan un freno para la llegada de capitales y la generación de empleo en territorio bonaerense". (NA)