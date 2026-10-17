Mayans y Martínez llamaron a "sostener la militancia y la unidad"

El jefe del bloque peronista en la Cámara Alta, José Mayans, y el diputado nacional por el PJ Germán Martínez encabezaron la "Vigilia de la Lealtad" en la Departamental Rosario del Partido Justicialista bajo el lema "La lealtad nos une, el futuro nos convoca", donde ambos coincidieron en la necesidad de armar un espacio de unidad, al tiempo que cuestionaron las políticas de Javier Milei.

“Nosotros amamos nuestra Patria. No tienen ninguna posibilidad de comprarnos; tenemos las convicciones firmes y es que buscamos que los trabajadores sean un poquito más felices”, aseguró Mayans en su intervención ante una masiva presencia de militantes, a la vez que llamó a "unir la lucha en todo el país para que en el 2027 gobierne un justicialista".

En otro tramo, el senador se refirió a la unidad peronista y llamó a inspirarse en las palabras de Juan Perón: “Sean más hermanos que nunca, que sobre la hermandad de los que trabajan haremos grande e inmortal la Patria".

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Finalmente, Mayans afirmó que el peronismo es todo lo contrario al "modelo de ajuste e inhumano que propone Javier Milei porque "el Justicialismo es otra cosa, es paz, todo en su medida y armoniosamente".

A su turno, Germán Martínez destacó la necesidad del encuentro militante y consignó: "Necesitamos que todo el mundo salga a militar. Hoy vemos a los diputados y senadores del peronismo recorriendo cada rincón de la provincia y el país para tener un gran Día de la Lealtad. Esta fecha nació como una acción espontánea de los trabajadores y trabajadoras que no solo le dieron la libertad a Perón, sino que abrieron paso a una Argentina distinta".

Asimismo, instó a "sostener la militancia y la unidad más que nunca, con el fin de construir un futuro mejor para los argentinos". "Hay que dar los debates y hablar con quienes no piensan como nosotros para convencer. No nos dejemos bajar la autoestima y estemos a la altura de las circunstancias", agregó, mientras que vaticinó: "No me cabe duda de que el año que viene el peronismo volverá a gobernar la provincia de Santa Fe y la Argentina". (N/A)