El ex director del BCRA dice que Milei está errando con el apuro antiinflacionario

El economista y exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Jorge Carrera, lanzó duras críticas contra la velocidad del plan económico del presidente Javier Milei y advirtió que el mandatario "repite el error" del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre "el apuro antiinflacionario".

Al analizar el panorama doméstico y el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carrera trazó un paralelismo histórico: "Sturzenegger cometió el error de prometerle a Macri que iba a bajar la inflación en tres años en vez de ocho que generalmente toma; ahora el apuro de Milei también es un error".

Para el ex funcionario, la obsesión del Palacio de Hacienda con la nominalidad extrema está pagando costos desproporcionados. "En este momento hay una recesión, un control salarial estricto, está controlado el tipo de cambio por motivos antiinflacionarios y, sin embargo, la inflación sigue oscilando ahí", detalló, para luego concluir que el equipo económico forzó la marcha innecesariamente. "Creo que tendrían que haberse relajado y aceptar eso, y no haberse ido al 0%", dijo.

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Una economía bipolar sin motores de empleo

El diagnóstico de Carrera describe una Argentina fracturada, donde los números macroeconómicos que festeja el oficialismo no se condicen con la realidad de la calle. Según el economista, el país se encuentra atrapado en una "economía bipolar" sostenida por dos realidades opuestas. La minería, la energía y el agro empujan la actividad y hacen que, en el promedio ponderado, parezca que la economía crece al 1,8%.

En diálogo con Splendid AM 990, las industrias ligadas al mercado interno apenas se mueven en torno al 0,5%, con el agravante de que "son las que emplean siempre". Ante esta parálisis del consumo y la producción manufacturera, Carrera se mostró pesimista sobre las herramientas oficiales para revertir la tendencia.

"No veo que tengan ningún instrumento ni los puedan usar. Veo al Gobierno trabado en la posibilidad de salir de este estancamiento", disparó y alertó sobre los tiempos sociales: "Esperar que se acomode solo va a llevar mucho tiempo, además del impacto político que esto tiene", concluyó. (N/A)