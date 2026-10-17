Caputo aseguró que Argentina tiene “un excedente de dólares”

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina posee "un excedente de dólares" y afirmó que las inversiones totales aprobadas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitirán terminar de levantar las restricciones del cepo cambiario.

El titular del Palacio de Hacienda participó en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, Caputo dijo que el RIGI ya tiene aprobados proyectos por US$50.000 millones y otros US$160.000 millones "en carpeta".

Es por eso que, bajo su mirada, el monto total permitirá terminar de levantar las restricciones que hoy rigen para la compra de dólares, especialmente para las personas jurídicas (empresas).

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"Ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor", dijo desde Bangkok, Tailandia.

El ministro económico también planteó que el país tiene un "excedente de dólares" y se refirió a las compras del Banco Central (BCRA), las cuales se aproximan a los US$16.000 millones en el acumulado del año y permiten transitar "una situación mucho más estable".

En otro tramo de la charla, Caputo destacó el aumento del crédito al sector privado y lo comparó con el del inicio de gestión. En ese momento, según explicó, el crédito se encontraba en torno al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que “prácticamente no existía”; agregó que en dos años y medio aumentó 170% y adelantó que todavía "hay muchísimo margen para crecer".

"Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor."

Por otra parte, el funcionario afirmó que la Argentina está en una posición "muy favorable" para ofrecerle al mundo "lo que necesita", donde remarcó distintos recursos estratégicos que se encuentran en el país. "Proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria", sostuvo.

"Con el presidente Javier Milei nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos", agregó.

Por último, anticipó que el Gobierno continuará eliminando regulaciones, bajando impuestos y mejorando la infraestructura a través de la inversión privada: "Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo", finalizó. (N/A)