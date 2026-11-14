Milei inaugurará una muestra sobre Belgrano en el marco de la Noche de los Museos

Javier Milei en un acto en Rosario por el día de la bandera (Foto Archivo)

El presidente Javier Milei inaugurará esta tarde una muestra sobre el prócer argentino Manuel Belgrano, titulada "Belgrano, la revolución de las ideas", en el marco de la Noche de los Museos que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad oficial comenzará a las 18 horas, en el Museo de la Casa Rosada, donde el mandatario estará acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También estará el senador bonaerense Diego Valenzuela, quien fue el artífice de la muestra sobre Belgrano.

Será la primera vez que Milei participa de una de las jornadas culturales sobre los museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

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"Manuel Belgrano no fue solamente el creador de la bandera y el héroe abnegado de la Independencia. Fue también un hombre que, en tiempos fundacionales, pensó de manera disruptiva la sociedad y la economía, cuando muy pocos se animaban siquiera a intentarlo. En cada una de esas facetas se reveló como un verdadero hombre de acción y profundas convicciones, pero también de ideas vanguardistas, decidido a transformar la sociedad y promover el progreso económico. Les proponemos iniciar este camino a través de su legado como prócer para comprender, también, su dimensión humana", dice el parte oficial de Casa Rosada.

Se trata de una muestra que reúne distintas facetas y actividades poco conocidas del creador de la Bandera Nacional, donde se muestran su lado intelectual, sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar. También contará con la participación del actor Mario Moscoso, que hará el papel de Domingo Faustino Sarmiento durante una recreación de la inauguración de la estatua de Belgrano, ubicada en Plaza de Mayo, en el año 1873.

Luego de la inauguración oficial, la entrada para la muestra será gratuita para todo aquel que quiera conocerla, de lunes a viernes, entre las 11 y las 18 horas. En el evento oficial de hoy habrá una transmisión del Gobierno en la que Milei brindará unas palabras para referirse a Belgrano.

"¡Hoy arranca 'Belgrano, la revolución de las ideas'! Una muestra histórica para descubrir al Belgrano menos conocido: el intelectual, el economista y el impulsor de grandes transformaciones, incluso antes de la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia. ¡Los invito a conocerlo en el Museo de la Casa Rosada!", posteó Valenzuela en sus redes sociales.

La última vez que Milei le rindió homenaje al prócer nacional fue en el acto por el Día de la Bandera, en Rosario, el pasado 20 de junio. Allí, lo definió como un precursor de la propiedad privada y el mérito y sostuvo que fue el "primer intelectual liberal económico argentino".

Durante su exposición, profundizó en la faceta económica de Belgrano y lo definió como un “reformista ilustrado” y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata. Allí vinculó sus planteos con la crítica al mercantilismo, la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito, y lo presentó como una figura pionera en la difusión de ideas asociadas a la economía liberal.

"Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo. ¡Viva la patria!". (N/A)