Villarruel advirtió que el Papa sabe que en la Argentina "no somos todos hermanos" y pidió diálogo político

La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó este domingo que el papa León XIV es consciente de que en la Argentina "no estamos en un país donde somos todos hermanos" y consideró que su discurso respondió a la necesidad de recuperar la unidad nacional y el diálogo entre los distintos sectores políticos.

Tras la intervención del Pontífice en el Palacio Libertad, la titular del Senado fue consultada por el periodismno sobre si había interpretado sus palabras como una crítica al Gobierno de Javier Milei, pero rechazó esa lectura y destacó el llamado papal a la convivencia entre los argentinos.

"No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí", expresó Villarruel.

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En ese contexto, la vicepresidenta dejó una definición política al interpretar que León XIV conoce las profundas divisiones que atraviesan al país.

"Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos", sostuvo.

La declaración adquirió especial relevancia en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei y de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.

Aunque evitó atribuirle críticas directas al Presidente, Villarruel interpretó que el mensaje del jefe de la Iglesia Católica puso de manifiesto la necesidad de reconstruir los "vínculos" entre los dirigentes y superar los enfrentamientos políticos.

La vicepresidenta también aprovechó sus declaraciones para plantear un reclamo al Gobierno respecto de una de las posiciones que formaron parte de la identidad política del oficialismo en la campaña electoral: la defensa de la vida desde la concepción.

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"Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado", afirmó.

Las declaraciones se produjeron durante la visita de León XIV a la Argentina, que incluyó un encuentro con representantes de distintos sectores políticos e institucionales en el Palacio Libertad.

La presencia del Pontífice reunió a dirigentes oficialistas y opositores en un escenario atravesado por diferencias políticas, mientras la Iglesia busca promover un mensaje de diálogo y unidad nacional. (NA)