La hermana del rey Carlos III llegará a las Malvinas en vísperas de la audiencia en el Tribunal del Mar

La princesa Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, iniciará este lunes una visita oficial de 11 días a las Islas Malvinas junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence.

El arribo de la integrante de la corona británica se producirá en vísperas del comienzo de las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, donde la Argentina y el Reino Unido expondrán sus posiciones por la demanda vinculada a la explotación petrolera en el proyecto Sea Lion.

Según comunicó formalmente el Palacio de Buckingham, la estadía de la princesa se extenderá hasta el 20 de noviembre en su carácter de patrona del South Georgia Heritage Trust. La agenda contempla reuniones con la comunidad local, recorridas por el faro de Cabo Pembroke, Tussac House y el Complejo Deportivo Nacional, además de una recepción en la Casa del Gobernador con autoridades de la Asamblea Legislativa isleña. Asimismo, visitará la base militar de la Real Fuerza Aérea en Mount Pleasant y rendirá homenaje a los caídos británicos en el conflicto de 1982.

Aunque desde la Casa Real se enmarcó la gira como una visita protocolar, el viaje coincide con la agenda judicial y legislativa respecto del diferendo de soberanía. El 11 y 12 de noviembre el tribunal de Hamburgo escuchará las exposiciones de las partes, al tiempo que en la Cámara de Diputados de la Nación se prevé el debate del proyecto de ley de defensa de la soberanía, orientado a endurecer las sanciones contra empresas involucradas en la extracción de recursos naturales en la zona.

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Por su parte, la comunidad isleña interpreta la presencia de la hermana del monarca como un gesto de respaldo de la corona británica a los planes de desarrollo energético en el archipiélago. La semana previa, la Asamblea Legislativa local anunció la creación de un fondo soberano de inversión cercano a los 300 millones de libras, proyectado a partir de los eventuales ingresos y regalías del yacimiento offshore Sea Lion para financiar obras de infraestructura, conectividad y energía. (NA)