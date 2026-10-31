El Gobierno enviará una delegación al Tribunal del Mar para pedir que se frene la explotación de hidrocarburos en Malvinas

El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado en el área de las Islas Malvinas. Foto: Agencia NA (Web)

El Gobierno enviará una delegación al Tribunal del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para participar en las audiencias en las que solicitará frenar la explotación de hidrocarburos del Reino Unido en las Islas Malvinas.

Las fechas de las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre. Según información de TN a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los representantes ante el Tribunal serán Mario Oyarzábal, embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería; y la embajadora Betina Pasquali, que fue nombrada como coagente.

Las audiencias ya fueron confirmadas por el Tribunal del Mar, así como su cronograma. El 10 de noviembre, Argentina expondrá entre las 10 y las 13 horas, mientras que el Reino Unido lo hará entre las 15 y las 18 horas.

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En tanto, el 11 de noviembre será entre las 10:30 y las 12 horas para la delegación argentina, mientras que desde las 17.30 hasta las 19 horas será el turno de la delegación británica. Ambas audiencias serán públicas y podrán seguirse en vivo a través del sitio oficial del organismo.

Semanas atrás, el Gobierno presentó ante el Tribunal del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.

El funcionamiento del tribunal internacional

Constituido a partir de la firma de la Convemar en 1982, el Tribunal del Mar actúa como un ente jurisdiccional independiente abocado a dictaminar sobre controversias referidas a navegación, fronteras oceánicas, protección ecológica marina y manejo de recursos vivos y minerales.

El cuerpo colegiado reúne a 21 juristas internacionales, elegidos bajo criterios de distribución territorial y equilibrio entre los distintos regímenes jurídicos del planeta. Actualmente cuenta con representantes de países como Camerún, Argentina, Chile, Brasil, Países Bajos, China, Rusia, Ucrania, Italia, Japón e India. (N/A)