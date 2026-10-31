El Congreso sancionó apenas 11 leyes en 2025, la cifra más baja desde el regreso de la democracia

El Congreso de la Nación sancionó apenas 11 leyes en 2025, lo que marcó el número más bajo de leyes sancionadas desde la vuelta de la democracia, en 1983.

El promedio desde la recuperación de la democracia se ubica por encima de las 122 leyes por año, lo que quiere decir que 2025 quedó con 111 leyes menos que el promedio general.

De acuerdo con el informe “Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)”, elaborado por el Observatorio del Control Público (OCP) de Fundación Éforo a partir de datos públicos oficiales, la variable que más explica la producción legislativa es la composición del Congreso.

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Por ejemplo, en 2014 el oficialismo de ese momento contaba con mayoría propia y en ese año se sancionaron 191 leyes, lo que marcó el mayor número desde 1983.

La fragmentación es el otro factor central. La Cámara de Diputados pasó de funcionar con dos grandes bloques en 1983 —el peronismo y el radicalismo— a tener más de 40 en 2017, varios de ellos con tres integrantes o menos.

En paralelo, el promedio anual de leyes cayó de 154 en el lustro 1994-1998 a 59 en 2019-2023.

El Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 proyectos por año, pero menos del 1% se convierte en ley: en 2022 se presentaron unos 3.000 proyectos y se sancionaron apenas 37 leyes.

“Este retroceso en la cantidad de leyes aprobadas se vincula directamente con la fragmentación parlamentaria, que reconfigura la labor legislativa y acentúa una dinámica de más proyectos de ley presentados, menor tasa de conversión y menos leyes”.

Vetos presidenciales y doble prórroga del Presupuesto

Desde la vuelta de la democracia hasta 2025, del total de leyes sancionadas se vetaron 417 (201 vetos totales y 216 parciales), de los cuales casi la mitad corresponden a los mandatos de Carlos Menem (195), seguido por Ricardo Alfonsín (49) y De la Rúa (46).

Javier Milei, en tanto, acumulaba 9 hasta septiembre de 2025, con 3 insistencias exitosas por parte del Congreso.

A su vez, el informe recuerda que 2024 y 2025 fueron los primeros dos años consecutivos sin ley de Presupuesto desde el inicio del período. En ambos casos se prorrogó el de 2023. Desde 1983, el Congreso no logró aprobar el presupuesto en cinco ejercicios: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.

Mandatos constitucionales pendientes

A 31 años de la reforma de 1994, la nueva Ley de Coparticipación Federal nunca se sancionó y sigue vigente un régimen “transitorio” de 1988. Ninguna ley surgió de una iniciativa popular.

A su vez, la distribución de bancas en Diputados se basa todavía en el censo de 1980: con los datos de 2022, la Cámara debería tener 363 integrantes, 106 más que los actuales, y la provincia de Buenos Aires sumaría 42.

“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, subrayó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del OCP. (N/A)