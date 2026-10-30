Nueva renuncia en el Gobierno, con denuncia de maltrato y falta de respaldo

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Oscar Lencina, presentó formalmente su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre de 2026, mediante una nota oficial dirigida a la titular del área, Adriana Baravalle, con copia directa al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al tiempo que denunció presuntos maltratos.

Lencina llegó al cargo el 22 de septiembre, gracias al Decreto 1056/2026 y lo abandonó con serias acusaciones. En su planteo, que está plasmado en la dimisión, el ex funcionario habló de "las dificultades persistentes" para ejercer sus funciones debido a la "falta de una comunicación eficiente y soporte institucional".

A ese combo de dificultades, se mencionan graves cuestionamientos por "situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo".

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El ahora ex subsecretario también remarcó que las conductas observadas "no condicen en absoluto" con su manera de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos, concluyendo que optaba por dar "un paso al costado" ante la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana. (NA)