Cuádruple crimen en Merlo: un hombre mató a su familia y luego se suicidó

Un venezolano mató a su esposa y también a sus tres hijos, todos de la misma nacionalidad, y luego se quitó la vida en una vivienda ubicada en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano, de acuerdo con la reconstrucción que realizaron los peritos.

El trágico episodio se registró en un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, hasta donde se acercó el personal policial, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia, y al ingresar se encontraron con una escena dramática: la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas de bala, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.

Asimismo, y luego de las pericias, las autoridades de la UFI Número 8 y de la Policía Científica confirmaron que se trató de un cuádruple crimen seguido de suicidio, y que el perpetrador utilizó una pistola 9 milímetros, que tenía entre sus pertenencias.

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El hombre, de 44 años, fue identificado como Mahatma Eyvin Soihit Meza, mientras que su esposa era Evelyn Carolina Rivero Mejías (41) y los niños Dan Velkan Soihit Rivero (14), Alan Nehru Soihit Rivero (12) y Nicole Valentina Soihit Rivero (10). (N/A)