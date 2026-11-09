Victoria Villarruel explicó por qué no fue a la misa del papa León XIV: “Nunca recibimos el QR”

Tras ausentarse en la misa central del papa León XIV en el Monumento de los Españoles de Palermo, la vicepresidenta Victoria Villarruel reveló este lunes que no recibió una invitación, ni por parte del Gobierno nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, reveló la titular del Senado en X, en respuesta a un usuario que cuestionó que no estuviera incluida entre los funcionarios presentes entre el público.

Y agregó: “Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”.

Entre los dirigentes políticos que acudieron a la misa central, destacó el propio Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, además de otros integrantes del Gabinete como el ministro coordinador, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Presti (Defensa), entre otros. También asistieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; su vicejefa Clara Muzzio.

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Villarruel sí estuvo presente este domingo en el encuentro con los representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, donde tras algunas especulaciones el Gobierno decidió sumarla a la convocatoria junto a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño; los jueces de la Corte Suprema; diputados y senadores de todos los espacios; el cuerpo diplomático; además del Presidente y todo su Gabinete.

Allí, la vicepresidente tuvo un breve encuentro con el Sumo Pontífice, que fue a saludarla al pie del escenario tras su discurso. En rueda de prensa, Villarruel luego expuso las tensiones que mantiene con el Gobierno y con el Presidente.

“Ha hecho un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”, dijo la titular del Senado. Y enfatizó: “Hace falta la unidad nacional, que la clase política se hable entre sí. Por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde seamos todos hermanos”.

Además, ante la consulta de un periodista sobre un pasaje del Santo Padre donde sobrevoló la discusión sobre el aborto, dijo: “Sí, tiene que hablar, porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado”. (TN)