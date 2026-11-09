Milei llamó “corrupto y mentiroso” a Fernando Bravo, pero León XIV lo convocó para leer en la Santa Misa

El periodista Fernando Bravo, luego de haber sido calificado por el presidente Javier Milei de "corrupto, operador y mentiroso", fue convocado a participar en la Santa Misa que brindó el papa León XIV en el Monumento a los Españoles del barrio porteño de Palermo.

Este hecho sorprendió debido a que, hace un mes y en el marco de los habituales cruces que tiene el mandatario con el periodismo, insultó al conductor radial luego de que éste cuestionara las agresiones constantes que practica el Presidente hacia los trabajadores de prensa.

En esta oportunidad Bravo leyó, con Milei sentado en primera fila, la Profecía de Ezequiel recogida en el Antiguo Testamento, que habla sobre el juicio de Dios contra la infidelidad de Israel y sobre la promesa de restauración y esperanza futura para su pueblo

Sobre las últimas declaraciones del periodista sobre el trato que propina el Presidente hacia la prensa, afirmó que "le da pena y vergüenza" y subrayó que "sin periodismo independiente, la democracia no está completa". (NA)