León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

El papa León XIV y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intercambiaron regalos este lunes en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, donde viven personas con discapacidad.

Al llegar a esa institución ubicada en el conurbano bonaerense, el papa fue recibido por el gobernador bonaerense y su esposa Soledad Quereilhac, y decenas de personas que estaban emocionados con su presencia.

Kicillo le entregó un mate al Santo Padre y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione que fue realizado en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

Ante la mirada de miles de fieles emocionados por la presencia del papa, el Sumo Pontífice le entregó a Kicillof un obsequio al gobernador bonaerense.

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Posteriormente, el papa León XIV saludó a la comitiva que acompañaba al gobernador bonaerense y las autoridades del pequeño Cottolengo que alberga a 400 personas con discapacidad. (NA)