Emocionante: el bahiense Abel Pintos le cantó a León XIV
El oriundo de Ingeniero White interpretó la canción "La Llave" durante la ceremonia en el Cottolengo Don Orione.
El cantante bahiense Abel Pintos formó parte de uno de los momentos más emotivos de la primera actividad del lunes del papa León XIV en nuestro país.
Durante el encuentro en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole (partido de Lomas de Zamora), Abel interpretó uno de sus éxitos: la canción "La Llave".
Acompañado de su hermano Ariel en guitarra y de un pequeño coro del lugar, el artista emocionó a todos los presentes y capturó la atención del pontífice, que luego, al tomar la palabra, dijo: "Gracias por la música".
La mencionada canción trata sobre la superación de la soledad y la fuerza de un amor profundo y trascendental que desafía el tiempo y la distancia.
Su letra es la siguiente:
La soledad se hace carne en mí
Y la noche parece un desierto
Pero llegas tú con tu inmensa luz
Y te declaras dueña de mis sueños
El tiempo viste un color azul
Parecido a un suspiro del cielo
De solo saber que te voy a ver
Y a regalarte todos mis momentos
Vas a verme llegar
Y vas a oír mi canción
Vas a entrar sin pedirme la llave
La distancia y el tiempo no saben
La falta que le haces a mi corazón
Vas a verme llegar
Y vas a oír mi canción
Vas a entrar sin pedirme la llave
La distancia y el tiempo no saben
La falta que le haces a mi corazón
La soledad se hace carne en mí
Y la noche parece un desierto
Pero llegas tú con tu inmensa luz
Y te declaras dueña de mis sueños
El tiempo viste un color azul
Parecido a un suspiro del cielo
De solo saber que te voy a ver
Y a regalarte todos mis momentos
Vas a verme llegar
Y vas a oír mi canción
Vas a entrar sin pedirme la llave
La distancia y el tiempo no saben
La falta que le haces a mi corazón
Vas a verme llegar
Y vas a oír mi canción
Vas a entrar sin pedirme la llave
La distancia y el tiempo no saben
La falta que le haces a mi corazón
Porque puedo callar mis palabras
Y escucharte en el viento hablar
Porque puedo soñar para verte
Y tenerte aún sin soñar
Vas a verme llegar
Y vas a oír mi canción
Vas a entrar sin pedirme la llave
La distancia y el tiempo no saben
La falta que le haces a mi corazón
Vas a verme llegar
Y vas a oír mi canción
Vas a entrar sin pedirme la llave
La distancia y el tiempo no saben
La falta que le haces a mi corazón