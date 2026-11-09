Emocionante: el bahiense Abel Pintos le cantó a León XIV

El cantante bahiense Abel Pintos formó parte de uno de los momentos más emotivos de la primera actividad del lunes del papa León XIV en nuestro país.

Durante el encuentro en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole (partido de Lomas de Zamora), Abel interpretó uno de sus éxitos: la canción "La Llave".

Acompañado de su hermano Ariel en guitarra y de un pequeño coro del lugar, el artista emocionó a todos los presentes y capturó la atención del pontífice, que luego, al tomar la palabra, dijo: "Gracias por la música".

La mencionada canción trata sobre la superación de la soledad y la fuerza de un amor profundo y trascendental que desafía el tiempo y la distancia.

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Su letra es la siguiente:

La soledad se hace carne en mí

Y la noche parece un desierto

Pero llegas tú con tu inmensa luz

Y te declaras dueña de mis sueños

El tiempo viste un color azul

Parecido a un suspiro del cielo

De solo saber que te voy a ver

Y a regalarte todos mis momentos

Vas a verme llegar

Y vas a oír mi canción

Vas a entrar sin pedirme la llave

La distancia y el tiempo no saben

La falta que le haces a mi corazón

Vas a verme llegar

Y vas a oír mi canción

Vas a entrar sin pedirme la llave

La distancia y el tiempo no saben

La falta que le haces a mi corazón

La soledad se hace carne en mí

Y la noche parece un desierto

Pero llegas tú con tu inmensa luz

Y te declaras dueña de mis sueños

El tiempo viste un color azul

Parecido a un suspiro del cielo

De solo saber que te voy a ver

Y a regalarte todos mis momentos

Vas a verme llegar

Y vas a oír mi canción

Vas a entrar sin pedirme la llave

La distancia y el tiempo no saben

La falta que le haces a mi corazón

Vas a verme llegar

Y vas a oír mi canción

Vas a entrar sin pedirme la llave

La distancia y el tiempo no saben

La falta que le haces a mi corazón

Porque puedo callar mis palabras

Y escucharte en el viento hablar

Porque puedo soñar para verte

Y tenerte aún sin soñar

Vas a verme llegar

Y vas a oír mi canción

Vas a entrar sin pedirme la llave

La distancia y el tiempo no saben

La falta que le haces a mi corazón

Vas a verme llegar

Y vas a oír mi canción

Vas a entrar sin pedirme la llave

La distancia y el tiempo no saben

La falta que le haces a mi corazón