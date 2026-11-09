León XIV llegó con el papamóvil al Cottolengo Don Orione

La agenda de Su Santidad León XIV comenzó temprano este lunes con una visita al Cottolengo Don Orione, donde encabezará una ceremonia religiosa. Luego se trasladará hacia Palermo para realizar una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles.

En el cottolengo, entre otras actividades, escuchó la voz de un bahiense. Abel Pintos interpretó la canción "La Llave" en la capilla donde se realizó el encuentro.

Don Orione (cuyo nombre real era Luigi Giovanni Orione o San Luis Orione, nacido en 1872 y fallecido en 1940) fue un sacerdote católico italiano, conocido como el "apóstol de la caridad" y canonizado como santo por la Iglesia católica en 2004.

Visitó la Argentina en varias ocasiones (1921 y 1934), donde dejó una huella profunda con la creación de numerosos hogares, colegios y obras benéficas, como el histórico Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole. Justamente allí se encuentra su inmaculado corazón.

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Ayer, domingo, el Papa participó de un evento en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei, funcionarios y dirigentes de diferentes sectores. En su discurso, el pontífice pidió “reconocer al que piensa distinto”, una “economía al servicio de las personas” y límites en el poder.

Para las actividades de hoy, se espera una amplia convocatoria. Desde la madrugada, cientos de fieles acamparon en la Avenida Libertador y en las inmediaciones del Cottolengo, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, para poder estar cerca de León XIV.