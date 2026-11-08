Homenaje al Papa: el Obelisco se iluminó con la imagen de León XIV durante su primera noche en la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina tuvo su propio homenaje en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la noche de este domingo, el Obelisco se iluminó con una imagen del pontífice, en una postal que se sumó a las distintas muestras de bienvenida organizadas por su visita al país.

Las fotografías y los videos de la proyección del rostro de León XIV se difundieron rápidamente en una jornada que estuvo marcada por las actividades oficiales, los encuentros con los fieles y los gestos de afecto hacia el nuevo líder de la Iglesia católica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La intervención sobre el monumento porteño formó parte de los homenajes que acompañaron la llegada del Papa, quien inició una visita histórica a la Argentina.