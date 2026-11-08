Lunes para agendar: cuáles serán las actividades del papa León XIV durante su segundo día en la Argentina
El pontífice continuará este lunes su recorrido por el país con una serie de encuentros religiosos e institucionales. Todos los detalles de una visita histórica.
El papa León XIV continuará su visita a la Argentina este lunes con una agenda marcada por distintas actividades, como parte de una visita que contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y compromisos pastorales.
La actividad papal prevista para este lunes forma parte de un cronograma oficial que tendrá actividades hasta el próximo miércoles en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con reuniones con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.
La jornada del lunes concentra la actividad social más intensa, en una fecha en la que el Gobierno decidió declarar feriado en todo el territorio nacional.
A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, para encontrarse con trabajadores y personas asistidas por la institución.
Allí será recibido, entre otros, por el cantante whitense Abel Pintos, quien se presentará junto al Coro de la institución.
Luego, a las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.
Por la tarde, el pontífice se trasladará a Puerto Madero para presidir a las 16:10 horas, un encuentro con representantes del ámbito laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
A continuación, a las 17:30 horas, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, seguida de una cena con los obispos en la sede del Arzobispado.