Lunes para agendar: cuáles serán las actividades del papa León XIV durante su segundo día en la Argentina

El papa León XIV continuará su visita a la Argentina este lunes con una agenda marcada por distintas actividades, como parte de una visita que contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y compromisos pastorales.

La actividad papal prevista para este lunes forma parte de un cronograma oficial que tendrá actividades hasta el próximo miércoles en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con reuniones con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

La jornada del lunes concentra la actividad social más intensa, en una fecha en la que el Gobierno decidió declarar feriado en todo el territorio nacional.

A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, para encontrarse con trabajadores y personas asistidas por la institución.

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Allí será recibido, entre otros, por el cantante whitense Abel Pintos, quien se presentará junto al Coro de la institución.

Luego, a las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, el pontífice se trasladará a Puerto Madero para presidir a las 16:10 horas, un encuentro con representantes del ámbito laboral, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

A continuación, a las 17:30 horas, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos de trabajo de las diócesis en la Catedral Metropolitana, a las 18:45, seguida de una cena con los obispos en la sede del Arzobispado.