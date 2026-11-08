La reacción de Milei tras el discurso del papa León XIV: "Me pareció una ponencia superlativa"

El presidente Javier Milei habló este domingo sobre lo que dejó el primer día del papa León XIV en su histórica visita a la Argentina. El mandatario dio detalles del encuentro que tuvieron en horas de la tarde con la llegada del pontífice, que marcó el regreso de una autoridad del Vaticano después de 39 años.

En diálogo con el periodista Luis Majul por el canal de noticias LN+, el Presidente señaló: “He tenido la dicha de haberlo conocido en Roma. Pero el tema de recibirlo en nuestro suelo es muy conmovedor. Es algo verdaderamente estremecedor”.

“En el tramo donde tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo, hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver que bajaba la escalerita del avión, ya era una emoción muy fuerte y, al momento de darle la bienvenida y agradecerle que haya decidido venir, eso fue muy conmovedor”, relató.

Milei explicó que la magnitud del momento lo desbordó cuando dimensionó con quién estaba. “Estamos hablando del máximo líder espiritual del planeta. Entonces, con toda la historia que es ser el heredero del trono de Pedro, es muy, muy fuerte, y ahí se terminan las cuentas, por decirlo de alguna manera, y brota la emoción”, dijo el mandatario.

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El presidente describió el encuentro privado que tuvo con León XIV y reveló que giró en torno a los fundamentos morales de la política.

“Básicamente tuvimos una interacción en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio”, precisó, y añadió que también abordaron “el rol del derecho natural”, dos ejes sobre los que, según indicó, viene trabajando. Para Milei, el intercambio con el máximo representante de la Iglesia Católica adquirió “una dimensión totalmente superlativa” al momento de discutir ese tipo de temas.

Sobre el discurso que el sumo pontífice pronunció luego en el Palacio Libertad, el jefe de Estado lo valoró en términos enfáticos, pero declinó entrar en detalles. “A mí me pareció una ponencia superlativa, y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero prefiero guardarlo para mí”, afirmó.

La razón, explicó, es que cualquier elogio público suyo podría ser leído en clave de disputa doméstica: “Lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del Papa va a tener una lectura política. Y yo no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual”. (Infobae)