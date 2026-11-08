Allanaron la casa de Mauro Icardi tras un nuevo conflicto familiar con Wanda Nara

Mauro Icardi fue denunciado el viernes por lesiones leves después de que se conocieron unos chats donde su hija Francesca le pedía ayuda a Wanda Nara ante una supuesta reacción violenta de su papá. Tras la polémica, en las últimas horas, la Policía allanó la mansión del barrio de Nordelta que el futbolista comparte con la China Suárez en busca de los dispositivos electrónicos de una de sus hijas.

“Llegó la policía a la casa de los sueños”, escribió Yanina Latorre en sus historias de Instagram junto a varias fotos que probaban sus dichos. Allí se veía al delantero conversando con los efectivos.

Sobre lo ocurrido, la conductora precisó: “Llegaron varios patrulleros, se bajaron alrededor de diez policías, Mauro salió, lo rodearon y entraron todos a la casa. Supongo que será el allanamiento”. “Alrededor de ocho o diez policías entraron y quedaron otros diez en la puerta esperando”, aclaró.

Asimismo, en las redes sociales de LAM aseguraron: “Mauro Icardi junto a la policía. Allanamiento en la casa de los sueños”.

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“Se llevan adelante diligencias de interés en el marco de la investigación de la causa por lesiones leves. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 2 de Tigre. Está la policía de la provincia de Buenos Aires y el Sistema de emergencia social de Tigre de la dirección de infancia”, informaron desde el programa.

Cómo fue el nuevo conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan un nuevo conflicto familiar. Este viernes un patrullero y una ambulancia llegaron a la casa del futbolista en Nordelta, mientras que la conductora suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Nara tomó esa decisión poco después de recibir un llamado, indicó el periodista Pepe Ochoa en LAM (América). Ella llegó con los policías y una ambulancia al domicilio de su exmarido en el partido de Tigre.

De acuerdo a lo que pudo saber TN, intervino la Fiscalía de Género de Tigre en una causa por “lesiones” y el deportista se negó a declarar.

“(La conductora) va volando de Telefe hasta Nordelta. Llega a la casa, sale Icardi y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín Migueles intentaba conciliar y no lo pudo hacer. La discusión escaló y entraron al barrio varios móviles de policía y también una ambulancia”, amplió Ochoa.

“Antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital en Dique Luján para revisar a un personaje de esta historia”, informó el panelista.

Nara, por su parte, declaró en la causa acompañada por sus abogadas, aunque no trascendieron los detalles de lo que dijo.

En uno de los videos que mostraron en el programa se puede ver parte del cuerpo de Icardi. En la grabación se lo escucha decir: “Está conmigo. Es mi responsabilidad. Punto”.