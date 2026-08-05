El canciller Quirno pidió la renuncia de Victoria Villarruel: “Que se corra”

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno sumó su voz a los pedidos del Gobierno para que Victoria Villarruel renuncie a la vicepresidencia al no acompañar las políticas de Javier Milei

“Me parece que son declaraciones desafortunadas las que tuvo, compuso una fórmula de Gobierno y si no está de acuerdo que se corra”, manifestó el canciller en declaraciones televisivas.

“Lo que tiene que hacer es acompañar. Estoy pidiendo que dé un paso al costado si piensa esa situación porque no es procedente hablar del Presidente de esa manera”, agregó por A24 el jefe de la diplomacia, para quien “es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización”.

Según Quirno, Villarruel tuvo reuniones a poco de asumida, en diciembre de 2023, en las que aseguró a diversos sectores que “si pasaba algo”, ella estaba lista para hacerse cargo de la presidencia en lugar de Milei y que eso resquebrajó la relación del binomio ganador del balotaje.

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Con sus palabras, Quirno se sumó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que había pedido la dimisión de Villarruel, y a la senadora Patricia Bullrich, que la cuestionó en duros términos. Santilli se quejó por un tuit de la vice en el que cuestionaba el equilibrio mental de Milei y le pidió que se fuera. “Conspira contra el orden republicano de la Patria”, llegó a decir el ministro coordinador.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, fue la respuesta de Villarruel.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también pidió la renuncia. La senadora Patricia Bullrich, en tanto, deslizó críticas

Bullrich no pidió por su salida, pero realizó fuertes afirmaciones contra la vice por la decisión de la titular de la Cámara alta de habilitar el voto on line de Anabel Fernández Sagasti (por embarazo avanzado) en la sesión de este jueves en el Senado en la controvertida ley que permite la venta de tierra a extranjeros.

La otrora ministra de Seguridad opinó que es “un mamarracho jurídico”. Y otra que alzó su voz en contra de la iniciativa fue la diputada Silvana Giudici: “La que decía que no podía intervenir en las decisiones del pleno cuando los senadores se aumentaron desproporcionadamente las dietas, hoy mete una resolución antirreglamentaria para permitir el voto remoto de una senadora embarazada”, dijo la antigua diputada de la UCR y el PRO. (Página 12)