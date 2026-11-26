La tradición de armar el arbolito de Navidad vuelve a poner a prueba el presupuesto de los hogares argentinos, en un mercado que refleja una extrema dispersión de precios. Un relevamiento en supermercados y comercios de barrio, sumado al análisis de informes privados, determinó que existe una brecha superior a las 50 veces entre las opciones económicas y las premium.

Equipar el pino desde cero demanda una inversión que parte desde los $26.000, en su versión más minimalista, y supera los $1,4 millones para las propuestas de alta gama.

En este escenario, factores como el tamaño del árbol y la tecnología de las luces resultan determinantes para definir el valor del ticket final.

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En ese sentido, el estudio arrojó que en las grandes cadenas de supermercados se pueden conseguir pinos de 1,50 metros en torno a los $34.500, mientras que en bazares o en casas de decoración los modelos de esa misma altura saltan de $115.000 a $395.000. En tanto que las líneas premium de 2,10 metros oscilan entre $585.000 y $755.000.

Para quienes buscan resolver el armado tradicional sin desbordar el presupuesto, un combo básico de 1,50 metros que incluye incluye el pino artificial, un paquete de bolitas, un juego de luces LED, una estrella de punta y una guirnalda de dos metros ronda los $72.500.

En el escalón más económico, pensado para departamentos o espacios chicos, varios locales ofrecen pinos de 90 centímetros que ya traen luces y adornos a partir de los $26.000.

Por otro lado, uno armado de gama alta en un local de barrio norte de CABA cuesta $1.415.000. Esto contempla un pino de 2,10 metros de primera línea ($755.000), una guirnalda inteligente de 600 luces LED ($479.000), tres sets surtidos y packs de esferas grandes ($103.000), cuatro adornos colgantes temáticos ($67.000) y una punta de 30 centímetros ($11.000).

"Esta semana empezó a venir bastante gente a consultar precios, sobre todo de los adornos porque pinos ya tienen de épocas anteriores. Lo que más llevan son bolas rojas o guirnaldas, que decoran todo el árbol y son baratas", señaló Joaquín, encargado de un bazar ubicado en el centro porteño. En su relato, también describió que la situación de los clientes es ajustada. "A muchos los ves cómo sacan la calculadora del celular, hacen cuentas y se van", contó.

Una vez resuelta la estructura del pino, vestirlo con esferas y guirnaldas abre un abanico de precios tan amplio como el de los propios árboles.

En los comercios barriales y cadenas de supermercados, los paquetes económicos de bolas plásticas tradicionales de entre 16 y 24 unidades parten desde los $5.000 a los $7.000, mientras que los sets temáticos o de mayor tamaño superan fácilmente los $25.000 e incluso los $40.000.

En el segmento de diseño, las piezas individuales de terciopelo o cristal trepan hasta los $28.000 por unidad. Por su parte, las estrellas para coronar la copa se mantienen entre los gastos más accesibles porque los modelos estándar rondan entre $4.500 y $5.000, aunque las versiones doradas de mayor porte o con iluminación propia escalan hasta los $12.500.

En cuanto a la iluminación, una guirnalda básica de 100 luces LED o microLED se puede adquirir a $8.000, y una tira tradicional de 300 focos varía en los $39.000.

Un relevamiento privado elaborado por la consultora Focus Market para Naranja X estimó que equipar el hogar con una canasta de ocho productos típicos de decoración navideña demanda este año un presupuesto de $575.420.

La cifra representa un incremento interanual del 36% respecto de los $423.953 registrados en 2025, con subas puntuales que treparon hasta el 62% en determinados artículos. Dentro de este combo festivo, los ítems que mayor peso tienen sobre el ticket final son el pesebre de nueve piezas de 13 centímetros, que alcanza los $269.760 tras subir un 51%, y el árbol de Navidad de 180 centímetros con base de metal, cuyo valor se ubica en $186.299.

Consultado sobre estos aumentos, el analista económico Damián Di Pace explicó que “los artículos de decoración navideña registran presiones sobre sus precios en un mercado donde una parte importante de la oferta está compuesta por productos importados, principalmente de China".

"En este segmento, los costos logísticos internacionales, las tarifas de transporte marítimo y el encarecimiento de los combustibles pueden trasladarse al precio final de guirnaldas, luces, adornos y artículos ornamentales", cerró. (NA)