La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar la condena contra Jorge Daniel Martínez por abuso sexual simple, tras rechazar el recurso presentado por su defensa.

El fallo ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, que había condenado al exentrenador de fútbol femenino de Boca y, además, exjugador de Olimpo, a un año de prisión en suspenso, al igual que la imposición de una serie de obligaciones durante tres años.

La condena incluyó la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, realizar el Taller de Integridad Sexual de la Fundación FEPAIS, cumplir trescientas horas de tareas no remuneradas en Cáritas y abstenerse de todo contacto con la damnificada.

El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2022 en el Complejo Deportivo Pedro Pompillo de Casa Amarilla. Según la sentencia, Martínez se acercó por detrás de la víctima, María Florencia Marco, le tocó el glúteo derecho por encima de la ropa y le sacó el celular del bolsillo trasero.

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El recurso de la defensa de Jorge Martínez

La defensa de Martínez presentó un recurso de impugnación alegando arbitrariedad en la valoración de la prueba, la errónea aplicación del artículo 119 del Código Penal y falta de imparcialidad en el tribunal de origen. Durante la audiencia, el abogado Ángel Romero solicitó la absolución o la revocación de la sentencia.

En la instancia de Casación, la denunciante pidió ser escuchada sin la presencia del imputado y relató que fue tratada de "quilombera" y mentirosa en el club, lo que hizo que perdiera su trabajo tras la denuncia.

Martínez, por su parte, sostuvo su inocencia y afirmó que jamás le faltó el respeto a la mujer.

Cómo valoró el tribunal las pruebas

La Cámara de Casación analizó los testimonios de la denunciante y de testigos como Yamila Rodríguez y Noelia Espíndola, quienes describieron la reacción de Marco y el contexto del hecho. El tribunal destacó la coherencia del relato de la víctima, el impacto emocional y laboral, y la ausencia de contradicciones relevantes en los testimonios.

Además, consideró que el procedimiento sobre las preguntas a los testigos, algo que fue objetivo por la defensa, fue acorde al Código Procesal Penal.

El fallo también descartó la existencia de un "perfil" de persona abusadora y rechazó los argumentos sobre la valoración de pruebas psicológicas y fotografías aportadas por la defensa.

El criterio sobre la gravedad del hecho

El tribunal sostuvo que el acto de tocar el glúteo de una compañera de trabajo constituye abuso sexual simple, independientemente de la intención del autor. Destacó que la conducta fue realizada sin consentimiento y en un contexto laboral, y que la reacción de la víctima y los testimonios permitieron tener por probado el hecho.

En efecto, por unanimidad, la Sala II de Casación resolvió rechazar el recurso de la defensa y confirmar la condena a Martínez, que fue superado del cargo en abril de 2023, un año después del hecho.

En tanto, Marco —exjefa de prensa del equipo femenino— fue licenciada tras realizar la denuncia y quedó desvinculada sin indemnización en marzo de 2025, luego de considerarse despedida. (TN)