La senadora y jefa de bloque de la bancada libertario, Patricia Bullrich, aseguró que tienen los votos para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año.

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias; ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, dijo Bullrich en el ingreso al Senado.

La reforma electoral oficialista sufrió varios recortes desde el envío del proyecto original, a principios del período ordinario 2026. El Gobierno pretendía eliminar la instancia de las PASO, pero debió conformarse, para encontrar mayores voluntades, con su suspensión.

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Desde el mediodía, la Cámara alta debatirá no solo el proyecto que busca introducir cambios en el esquema electoral, sino también la Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Al explicar por qué el Gobierno propone suspender las PASO en lugar de eliminarlas definitivamente, Bullrich sostuvo que para avanzar con una derogación primero debe definirse un mecanismo alternativo para que los partidos políticos seleccionen a sus candidatos. "Para eliminarla tiene que haber un mecanismo sustituto, de qué manera los partidos políticos van a organizar la democracia interna en la selección de candidatos", explicó.

La senadora señaló que una de las alternativas que se discuten es establecer primarias no simultáneas y obligatorias, aunque reconoció que esa discusión demandará más tiempo. Por eso, planteó que la suspensión funcionaría como una medida intermedia mientras se debate cómo garantizar la democracia interna de las fuerzas políticas.

Por otra parte, Bullrich defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó la estabilidad, el superávit fiscal y la baja de la inflación. También mencionó la necesidad de avanzar con incentivos específicos para distintos sectores de la economía, entre ellos las medianas empresas, las pymes y los comercios.

Antes de su tratamiento en el Senado, Bullrich habló sobre el proyecto de Prevención de Ludopatía: “Van a salir dos leyes importantes”

La jefa del bloque oficialista sostuvo que la problemática de la ludopatía “es una discusión que está muy fuerte” y sostuvo que la ciudadanía y las familias argentinas están muy preocupadas al respecto. Sobre ello, aseguró: “Hoy van a salir dos leyes importantes para ponerle límites a la enorme difusión que tienen hoy las empresas de juego. (N/A y TN)