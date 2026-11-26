Horas antes de la sesión clave en el Senado, Diego Santilli afirmó que el oficialismo contaba con el respaldo suficiente para avanzar con la suspensión de las PASO. “Vamos a estar arriba de los 37 votos necesarios”, anticipó el jefe de Gabinete, en referencia al número que se requiere para aprobar la medida impulsada por el Gobierno.

Santilli calificó la eliminación de las primarias como “un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación” y la defendió con tres argumentos principales: evitar que los ciudadanos tengan que votar hasta seis veces en un año electoral, ahorrar los 200 millones de dólares que cuesta el sistema y reducir la saturación publicitaria de los partidos. “La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más”, graficó en diálogo con radio La Red el funcionario, quien insistió en que se trata de “una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia”.

Sobre su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santilli descartó tensiones: “Todo bien, venimos haciendo un gran trabajo”, afirmó, y elogió la gestión de Bullrich en materia de piquetes y lucha contra el narcotráfico. Al ser consultado por los momentos en que la ministra pareció tomar distancia del Gobierno, citó al propio Javier Milei: “El presidente la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto”. Y remató: “No somos más nada”. (TN)