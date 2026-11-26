El Gobierno dispuso una asignación de $59.330.748.051 para fortalecer el sistema de bomberos voluntarios y de emergencias, una medida que alcanza a asociaciones de todo el país, federaciones provinciales, el Consejo de Federaciones y organismos estatales que supervisan a las entidades y coordinan respuestas ante desastres naturales.

Así se indicó en la resolución 1217/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial y que establece que 1076 asociaciones recibirán $43.009.278,33 cada una, a la vez que señaló que, en conjunto, los aportes suman $46.277.983.480,08 y las entidades deberán utilizar el dinero para comprar equipamiento destinado a combatir incendios, desarrollar acciones de protección civil y conservar los bienes que ya tienen.

Por su lado, las federaciones provinciales contarán con dos partidas de $3.559.844.877,75 cada una, reparto que tendrá en cuenta la cantidad de asociaciones afiliadas que informó cada entidad y que figuran en el anexo de la norma, mientras que se informó que una partida cubrirá gastos operativos, representación y obligaciones legales y la otra financiará capacitaciones para bomberos y autoridades institucionales.

En tanto, la Agencia Federal de Emergencias dispondrá de $1.186.614.971,34 que administrará a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios y los recursos permitirán fiscalizar asociaciones, habilitar centros regionales de control, comprar equipamiento y cubrir costos administrativos.

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Además, el Consejo de Federaciones recibirá $3.559.844.883,06 para sostener y desarrollar la Academia Nacional de Capacitación, a la vez que contará con $1.186.614.961,02 para afrontar gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de sus responsabilidades.

Según se indicó en el escrito, las transferencias no serán automáticas, por lo cual la Dirección Nacional deberá enviar la nómina de beneficiarias a la Subsecretaría de Gestión Administrativa y, para cobrar, las entidades tendrán que cumplir los requisitos administrativos y presentar las rendiciones correspondientes.

Los pagos dependerán de la disponibilidad de fondos y se priorizará a las provincias con menos instituciones para garantizar apoyo federal ante eventos de gran magnitud, especialmente durante el verano. En caso de detectarse irregularidades administrativas u operativas, las autoridades podrán suspender a una asociación como beneficiaria e iniciar acciones judiciales. (NA)