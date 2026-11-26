Un total de 16 mineros fueron hallados sin vida en una mina inundada de la provincia Indonesia de Java Occidental, mientras que otros 10 siguen desaparecidos bajo tierra, según informó este jueves el medio local CNBC.

El portavoz de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol Hendra Rochmawan, confirmó la extracción de 16 cuerpos en total, mientras que el reporte matutino de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) contabilizaba 13 cuerpos evacuados, de los cuales 6 ya fueron identificados por el equipo forense.

Según informó la agencia Xinhua, los equipos de rescate bombearon agua del pozo, a unos 100 metros de profundidad, desde la madrugada del miércoles, tarea que se complica por el alto nivel del agua, los accesos estrechos, el terreno resbaladizo y la escasa iluminación.

Mientras se prioriza la seguridad de los rescatistas, las autoridades continúan buscando a los mineros desaparecidos tras las fuertes lluvias que el lunes hicieron que el río Ciseureuh se desbordara e inundara la mina.

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En ese marco, un total de 11 mineros lograron escapar de una zona de la excavación antes de que el agua inundara el pozo, en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta. (NA)