España ingresó en la recta final de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un escenario de fuerte paridad entre las principales fuerzas políticas y sin un favorito indiscutido para formar el próximo Gobierno.

Los últimos sondeos muestran resultados divergentes respecto de quién obtendría la mayor cantidad de votos, aunque coinciden en que ninguna fuerza alcanzaría por sí sola los 176 escaños necesarios para asegurar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que anticipa complejas negociaciones para la formación de gobierno.

La encuesta difundida por la consultora GAD3 el 22 de noviembre sitúa al opositor Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, al frente de la intención de voto con el 31 %, seguido por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, con el 28 %. En tercer lugar aparece Vox, encabezado por Santiago Abascal, con el 18 %.

Según este escenario, el PP obtendría la primera minoría parlamentaria, aunque quedaría lejos de la mayoría absoluta y necesitaría el respaldo de otras fuerzas para intentar formar gobierno.

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Detrás de los tres principales partidos se ubican Frente Amplio, con el 6 %, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con el 3 %, mientras que el resto de las formaciones no supera el 2 % de intención de voto. El estudio de GAD3 se realizó sobre una muestra de 1501 entrevistas telefónicas y presenta un margen de error de +/- 2,6 %.

Sin embargo, el panorama cambia en la encuesta publicada el 12 de noviembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. En este caso, el PSOE encabeza la intención de voto con el 33 %, seguido por el PP con el 26 % y Vox nuevamente con el 18 %.

La medición del CIS también otorga un 5 % al Frente Amplio y un 3 % a ERC. El relevamiento se basó en 45.074 entrevistas y presenta un margen de error de apenas +/- 0,5 %.

A una semana de la votación, ambos sondeos coinciden en que el próximo Ejecutivo dependerá de acuerdos parlamentarios, independientemente de cuál sea la fuerza más votada.

En cuanto a las preferencias personales para encabezar el Gobierno, el CIS ubica a Pedro Sánchez como el dirigente mejor valorado entre los principales aspirantes, con el 38 % de las menciones. Lo siguen Alberto Núñez Feijóo con el 24 %, Santiago Abascal con el 15 % y el dirigente independentista catalán Gabriel Rufián con el 8 %.

La campaña entrará ahora en su fase decisiva tras el primer debate entre Sánchez y Núñez Feijóo, en el que ambos intercambiaron acusaciones sobre presuntos casos de corrupción y confrontaron sus visiones sobre la gestión económica y social del país.

El próximo jueves, un día antes del cierre formal de la campaña, se celebrará un nuevo debate televisado que reunirá a Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal y Ada Colau, representante del Frente Amplio, en un último intento por captar a los votantes indecisos antes de unos comicios que se perfilan como los más competitivos de los últimos años en España. (NA)