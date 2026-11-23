El Partido Demócrata alcanzó este domingo al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su mayor número de escaños desde 1992, tras imponerse en un distrito de Carolina del Norte que seguía en disputa.

El demócrata Chuck Hubbard derrotó a la congresista republicana Virginia Foxx en el distrito 5 de ese estado, según las proyecciones de Associated Press y NBC News difundidas por cadenas internacionales tras un recuento de votos.

Con ese resultado, los demócratas ganaron 44 bancas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, cuatro más que las que sumaron en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. Los republicanos tienen asegurados al menos 173 escaños.

Todavía quedan cuatro contiendas por resolver, una en Minnesota, otra en Tennessee y dos en Luisiana, donde habrá una segunda vuelta en diciembre.

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El partido ya igualó las 258 bancas que obtuvo en 1992, el año en que Bill Clinton ganó la presidencia, y superó por una las que consiguió en 2008, cuando fue elegido Barack Obama.

Los demócratas también alcanzaron 56 escaños en el Senado tras imponerse en Alaska. Con la mayoría en ambas cámaras, podrán fijar la agenda legislativa e impulsar investigaciones parlamentarias mientras Trump permanece en la Casa Blanca.

Hakeem Jeffries, líder del bloque demócrata y candidato de su partido a presidir la Cámara de Representantes, celebró el resultado y señaló que una de las prioridades de la nueva mayoría será reducir el costo de vida.(NA)