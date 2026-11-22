Un ataque ruso con drones destruyó parcialmente un edificio de cinco plantas en la localidad ucraniana de Dimer, en la región de Kiev, y dejó hasta 14 personas desaparecidas, que podrían permanecer atrapadas bajo los escombros, según informó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) precisó que el impacto destruyó parte de la estructura, desde la primera hasta la quinta planta. Los equipos de rescate lograron evacuar a nueve personas y controlar el incendio, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y búsqueda de posibles sobrevivientes.

“Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Catorce personas no responden a las llamadas”, advirtió Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. El mandatario agradeció la rápida intervención de los rescatistas y volvió a reclamar mayores capacidades de defensa antiaérea para las fuerzas ucranianas.

Rusia lanzó más de 2.700 drones en una semana

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El ataque se produjo durante otra noche de ofensiva rusa contra distintos puntos de Ucrania. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed, aunque se registraron impactos en 18 lugares del país.

Zelenski señaló que, durante la última semana, las fuerzas rusas lanzaron aproximadamente 2.700 drones, 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de distintos tipos. Además, denunció el uso de misiles balísticos, incluidos proyectiles norcoreanos, y sostuvo que Rusia colabora con Pyongyang para mejorar su precisión.

Ante la intensidad de los ataques, el presidente ucraniano insistió en la necesidad de reforzar los sistemas de defensa aérea del país para proteger a la población y hacer frente a las ofensivas rusas. (NA)