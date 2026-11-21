El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó hoy sábado los intentos del mercado financiero de influir en las decisiones de su Gobierno y defendió el ajuste fiscal previsto para 2027 que busca aumentar la recaudación reduciendo beneficios tributarios a empresas.

"El sistema financiero no me va a enseñar a dirigir el país: es el pueblo", afirmó el jefe de Estado durante una transmisión en vivo junto al diputado federal André Janones, a quien se le adjudica la estrategia digital que dio la victoria al Partido de los Trabajadores este 2026.

Explicó que el ajuste fiscal anunciado luego de haber sido reelegido el 25 de octubre no constituye una reforma tributaria, sino una serie de medidas para recuperar el control del presupuesto público y garantizar que el Gobierno disponga de recursos para ejecutar sus políticas. "Si no tenemos control sobre el presupuesto, no podemos gobernar", puntualizó.

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Lula da Silva criticó a los sectores financieros, en especial al centro financiero de Sao Paulo, al señalar que sus objeciones responden a intereses de rentabilidad sin preocupación por los ciudadanos más vulnerables.

"Están preocupados por ganar más dinero. Quien está preocupado por el pueblo pobre soy yo. Es mi Gobierno y es el pueblo el que me votó", dijo. El presidente mantuvo que su administración no aceptará que las presiones del mercado determinen las decisiones presupuestarias y recordó que durante sus anteriores mandatos Brasil registró los mayores superávits de su historia.

El mandatario también cuestionó las críticas surgidas dentro de sectores de izquierda, que interpretaron las medidas como posibles recortes sociales, y aseguró que no habrá reducciones en los presupuestos de educación, salud ni en el salario mínimo.

"Estamos quitando beneficios de los ricos", señaló el presidente, quien recordó que Brasil mantiene más de 600.000 millones de reales (unos 113.000 millones de dólares) en renuncias fiscales empresariales.

La propuesta no afecta a las pequeñas empresas acogidas al régimen tributario simplificado Simples ni a los microempresarios individuales, precisó. (N/A)