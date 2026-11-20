El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó hoy un decreto que reglamenta la Enmienda Constitucional aprobada por el Congreso en octubre pasado, responsable de instituir el esquema 5x2 (cinco días de trabajo por dos de descanso) en el mercado laboral brasileño y establecer mecanismos para la transición de las jornadas.

Acompañado de autoridades y representantes sindicales, el presidente destacó en un acto en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno en la ciudad de Brasilia, que la nueva jornada dignifica a los trabajadores.

"Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad", dijo.

La nueva jornada se implementará en dos etapas, ya que a partir del 16 de diciembre próximo será de 42 horas semanales, pero desde el 16 de diciembre de 2027, el límite pasará a ser de 40 horas semanales y en ambas etapas los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso por semana.

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Para Lula, los avances tecnológicos y digitales trajeron ganancias de productividad y facilitaron las actividades del comercio, por lo que la modernización también debe ir acompañada de mejores condiciones de trabajo y descanso para los trabajadores.

En la actualidad, 14,8 millones de trabajadores brasileños están sujetos al esquema 6x1 (seis días de trabajo por uno de descanso) y otros 21,7 millones ya trabajan en el esquema 5x2, pero cumplen una jornada de 44 horas semanales.

El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, afirmó que a ningún trabajador se le podrá reducir el salario y que los pisos salariales de las categorías también se mantendrán.

La regla general asegura dos días de descanso remunerado por semana, aunque en situaciones excepcionales, el trabajador podrá prestar servicios en el segundo día destinado en origen al descanso, siempre que el día libre se conceda en otra fecha dentro del mismo mes. En ese caso, el día trabajado se remunerará como tiempo extra y el descanso compensatorio seguirá remunerado. Los trabajadores que ya cumplen jornadas de 40 horas semanales o menores, pero que aún trabajan en turnos de seis días, tendrán también derecho a dos días de descanso. (NA)