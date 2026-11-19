El embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, se refirió al vínculo entre ambos países en medio del nuevo capítulo de tensión por la cuestión Malvinas. “En la relación internacional, como en nuestras relaciones personales, hay días buenos y días no tan buenos”, expresó durante un evento en Buenos Aires por el cumpleaños del rey Carlos III.

La frase del diplomático se produjo después de que el Gobierno de Javier Milei repudiara la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificara su presencia como “una provocación”. El episodio volvió a exponer las diferencias por la soberanía del archipiélago, a las que se suma la disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

En ese contexto, el embajador también anticipó cómo el Reino Unido planea conmemorar el próximo año los 45 años de la guerra de 1982. Según explicó, las actividades de la representación diplomática se realizarán “con respeto y sensibilidad” y contemplarán un trabajo conjunto con veteranos y familiares de los caídos de ambos países.

“El año pasado celebramos 200 años de relaciones entre nuestros países. Y el año que viene es muy importante porque vamos a conmemorar 45 años del conflicto entre nuestras naciones”, señaló durante su discurso en la embajada británica.

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El diplomático sostuvo que el objetivo de las actividades será “fortalecer y promover la consideración y amistad”. Además, agradeció especialmente la presencia de integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos argentinos en Malvinas, que participaron del encuentro.

La referencia a los 45 años de la guerra llega en un momento en que la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral. A la controversia por la visita de la princesa Ana se suma la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, que la Argentina cuestiona por considerar que se desarrolla de manera unilateral e ilegítima en aguas bajo disputa de soberanía.

El mandatario nacional junto al embajador británico

En otro tramo de su discurso, el embajador ratificó su intención de seguir trabajando para fortalecer los vínculos entre ambos países. “Yo soy el embajador número 56 del Reino Unido en la Argentina y voy a continuar trabajando para fortalecer las relaciones entre ambos países”, afirmó.

Hacia el final de su discurso, Cairns manifestó su optimismo sobre el vínculo bilateral: “Yo estoy convencido de que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos”. (TN)